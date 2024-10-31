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Несколько регионов России подверглись украинской атаке. Сбито более 50 дронов

Несколько регионов России подверглись украинской атаке. Сбито более 50 дронов

Более 50 украинских беспилотников было уничтожено за последние несколько часов над разными регионами России.

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