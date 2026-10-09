«Яндекс» сообщил о пожаре в дата-центре под Рязанью после атаки

Критический инцидент в инфраструктуре «Яндекса» произошел в ночь на 8 октября: в дата‑центре компании в Сасово (Рязанская область) вспыхнул пожар.
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