Российские войска успешно применяют модуль Б05Я01 «Бережок» для поражения морских дронов

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Несекретные материалы

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Комментарии
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radiofree
Пока гром не грянет,мужик не перекрестится!
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13 час.
ВТ
Василий Топчий
Но крайний оказался командующий ЧФ. Мудрая армейская пословица говорит, что в армии, если крайнего не находят, его назначают.
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13 час.
Людмила Лиханова
Про шойгу с гопкомпанией согласна, а вот обо сра лись вы.  Вы лично были ТАМ и всё видели или как попугай повторяете ципсошную хрень? На войне всегда есть и потери и победы. Если бы были только потери то знаете ГДЕ были бы все в т.ч. и вы: в той самой опе и рабом запада, удод.
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10 час.

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