Российские войска успешно применяют модуль Б05Я01 «Бережок» для поражения морских дронов

Людмила Лиханова

Про шойгу с гопкомпанией согласна, а вот обо сра лись вы. Вы лично были ТАМ и всё видели или как попугай повторяете ципсошную хрень? На войне всегда есть и потери и победы. Если бы были только потери то знаете ГДЕ были бы все в т.ч. и вы: в той самой опе и рабом запада, удод.