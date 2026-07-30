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ТАСС

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ВС РФ уничтожили до двух взводов пехоты и более 10 машин ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Расчеты артиллерии и ударных БПЛА Восточной группировки войск уничтожили до двух взводов пехоты, бронетранспортеры (БТР) западного производства, более 10 автомобилей, а также пять пунктов управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области.

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