ВС РФ уничтожили до двух взводов пехоты и более 10 машин ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Расчеты артиллерии и ударных БПЛА Восточной группировки войск уничтожили до двух взводов пехоты, бронетранспортеры (БТР) западного производства, более 10 автомобилей, а также пять пунктов управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области.