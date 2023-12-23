В Альметьевске после капремонта открылся молодежный центр «Фабрика»

В Альметьевске открылся молодежный центр «Фабрика» после капитального ремонта. В торжественной церемонии участвовали министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, глава Альметьевского района Тимур Нагуманов и другие гости, сообщает пресс-служба Минмолодежи региона.