МВД: число коррупционных преступлений на Кубани за год выросло более чем на 65 процентов

МВД: число коррупционных преступлений на Кубани за год выросло более чем на 65 процентовЗа 2023 год в Краснодарском крае на 46,2% возросло количество преступлений против государственной власти, интересов государственной и муниципальной службы.
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