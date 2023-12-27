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В суд поступил иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей после скандальной «голой» вечеринки

В суд поступил иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей после скандальной «голой» вечеринки

Инициатором коллективного иска к телеведущей стал продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков.В Хамовничий суд Москвы поступил коллективный иск к телеведущей Анастарсии Ивлеевой из-за скандальной «голой» вечеринки в клубе «Мутабор».

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