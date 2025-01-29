Врач-гигиенист клиники «Мегастом» Инна Гришина: какие бывают зубные щетки – их плюсы и минусы

Начнем с жестких зубных щеток. Первая – это классическая жесткая щетка, ее преимущество заключается в превосходном удалении зубного налета и остатков пищи, она особенно подходит для людей с сильной эмалью зубов и нечувствительными деснами.
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