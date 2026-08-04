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Она отказалась от прежнего темпа, но не от кино: новый этап Марии Шумаковой после рождения сына

Она отказалась от прежнего темпа, но не от кино: новый этап Марии Шумаковой после рождения сына

После рождения сына Мария Шумакова не ушла из кино, но изменила правила своей работы. 37-летняя актриса, известная зрителям по «Сладкой жизни», продолжает сниматься, работает над сценариями и воспитывает Леонида, который родился в апреле 2024 года.

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