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«Только один вариант по этим азербайджанцам» - Толстой предложил решение по вооружённым бородачам, доехавшим до Кремля

«Только один вариант по этим азербайджанцам» - Толстой предложил решение по вооружённым бородачам, доехавшим до Кремля

13 июня 92K прочитали Уверена, вы в курсе вопиющей истории с автоколонной вооружённых азербайджанцев, беспрепятственно доехавших аж до Кремля.

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Комментарии
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ви
виктор иванов
охрану толстому
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13 час.
Алексей Сафронов
... очень жаль, что зверьки не &quot;въехали&quot; всей шоблой в Кремлевские ворота!
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8 час.

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