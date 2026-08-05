В Греции политеисты провели фестиваль в честь Кроноса

Греческая организация эллинских политеистов «Лабрис» (Labrys) провела фестиваль Крониа, посвященный богу времени Кроносу, и готовит масштабное празднование в честь богини Афины, которое состоится 11 августа.
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