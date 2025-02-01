Хинштейн сообщил об отсутствии точных данных о пострадавших в Судже

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя ракетный удар Вооружённых сил Украины по интернату в Судже, проинформировал, что в настоящее время ещё нет точной информации о количестве пострадавших.
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