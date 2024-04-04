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18-летний Педро прибил «Спартак», рекорд Кучерова в НХЛ, «Металлург» повел в серии с «Авто», победы «Сити» и «Арсенала», Большунов и Степанова выиграли пасьют, «Байер» в финале Кубка Германии и другие новости

18-летний Педро прибил «Спартак», рекорд Кучерова в НХЛ, «Металлург» повел в серии с «Авто», победы «Сити» и «Арсенала», Большунов и Степанова выиграли пасьют, «Байер» в финале Кубка Германии и другие новости

1. «Спартак» проиграл «Зениту» (1:2) в 1-м матче полуфинала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. Педро сделал дубль, Угальде забил дебютный гол за красно-белых.

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Комментарии
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Максим Комаров
Еще из минусов - Зенит пропустил больше, чем создал Спартак в атаке. Соперники создали 0, а забили 1. Но тут вопросы можно задать не только защите Зенита, но и Карасеву, и ВАР. В принципе, игра рукой в атаке подразумевает остановку игры и назначение свободного удара. Тут какие-то другие трактовки правил судьями из Москвы. Возможно, наши их не знают.
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17 час.
Максим Комаров
О роли тренера. И в первом и во втором тайме Абаскаль был прекрасен. Не факт, что он именно «тренер», скорее - посредник в общении с высшими силами (ментальными субстанциями). В Православии такие субстанции называются - «бесы». Судя по прыжкам Гильерме, его гримасам, дикому ору и интервью после матча - некий «бес» сущностью Абаскаля овладел.
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17 час.
Максим Комаров
С Угальде, Бонгондой, Бабичем - обычная команда. Типа, Урала, Балтики, Факела. Только характера поменьше, чем у вышеперечисленных
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