18-летний Педро прибил «Спартак», рекорд Кучерова в НХЛ, «Металлург» повел в серии с «Авто», победы «Сити» и «Арсенала», Большунов и Степанова выиграли пасьют, «Байер» в финале Кубка Германии и другие новости

1. «Спартак» проиграл «Зениту» (1:2) в 1-м матче полуфинала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. Педро сделал дубль, Угальде забил дебютный гол за красно-белых.
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