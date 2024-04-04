18-летний Педро прибил «Спартак», рекорд Кучерова в НХЛ, «Металлург» повел в серии с «Авто», победы «Сити» и «Арсенала», Большунов и Степанова выиграли пасьют, «Байер» в финале Кубка Германии и другие новости

Максим Комаров

Еще из минусов - Зенит пропустил больше, чем создал Спартак в атаке. Соперники создали 0, а забили 1. Но тут вопросы можно задать не только защите Зенита, но и Карасеву, и ВАР. В принципе, игра рукой в атаке подразумевает остановку игры и назначение свободного удара. Тут какие-то другие трактовки правил судьями из Москвы. Возможно, наши их не знают.