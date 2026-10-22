Сократиться примерно на 20-25% на фоне исчерпания средств программ господдержки спроса могут темпы продаж и производства автомобилей «Автоваза» до конца 2026 года, заявил заместитель начальника отдела департамента автопромышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Дмитрий Клементьев, об этом 22 октября сообщает РБК.