Сократиться примерно на 20-25% на фоне исчерпания средств программ господдержки спроса могут темпы продаж и производства автомобилей «Автоваза» до конца 2026 года, заявил заместитель начальника отдела департамента автопромышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Дмитрий Клементьев, об этом 22 октября сообщает РБК.
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