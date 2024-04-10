Кабмин утвердил постановление об увеличении выплат за классное руководство

С 1 марта в два раза - до 10 тысяч рублей - вырастет размер дополнительных выплат классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах в населённых пунктах, где проживают менее 100 тысяч человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии