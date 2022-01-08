Анчелотти о матче с «Барсой» в Суперкубке Испании: «Реал» может быть фаворитом в теории, но игра начинается с 0:0, шансы есть у всех»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Валенсией» (4:1) в 20-м туре Ла Лиги. «Я ничего не могу сказать по поводу твита «Валенсии», я не пересматривал эпизод.
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