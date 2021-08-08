Деревья похожие на людей и на других существ.

ЭксклюзивТуризмДеревья похожие на людей и на других существ.https://artsgtu Каждый из нас слышал о тех или иных магических и мифических существах, населяющих наш мир.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов🔮Большой расклад на отношения🔮 ✍️ Данный расклад хорош тем, что в его рамках, можно узнать не только о том, какие чувства испытывает к Вам партнёр, что он от Вас скрывает, и почему, но и то, как Вы оба влияете друг на друга, каковы перспективы на будущее, Ваших отношений и многое другое. Значение позиций Карты с 1 до 12. показывают отношение к Вам Вашего возлюбленного. 1. Его мысли. 2. Его чувства. 3. Подсознание. 4 Намерение. 5. Страхи 6. Надежды 7. Что может дать Вам, чем готов пожертвовать. 8. Чего ждёт от Вас. 9. Что скрывает 10. Почему 11. Что демонстрирует, даёт Вам понять 12. Зачем. Далее, информация, касающихся вас обоих. 13. Как Вы влияете на партнёра. 14. Как он влияет на Вас. 15. Какой кармический урок Вы преподносите своему партнёру. 16. Какой кармический урок партнёр преподносит Вам. 17. Внешние, негативные факторы влияющие на Ваши отношения (к примеру, отношение к Вашему союзу со стороны социума, родственников...) 18. Внешние, положительные факторы влияющие на Ваши отношения (к примеру отношение к Вашему союзу со стороны социума, родственников...) 19. То, что Вас разделяет. 20. То, что объединяет. Три последние карты говорят о наиболее вероятном Вашем совместном будущем. 21. Какими будут ваши отношения, в ближайшем будущем 22. Каким будут отношения в отдалённом будущем. 23. Какое влияние окажет Ваш партнёр на Вашу судьбу.Юрий ИльиновПлан дома. Сделан более 4000 лет назад. Это глиняная табличка времен Третьей династии Ура, шумерского ренессанса. Так называют период около 2111 до н. э. — 2003 до н. э. Тогда вся Месопотамия была объединена под властью одной династии. Период характеризуется подчинением государству большей части хозяйства страны, контролем и регламентацией всех аспектов жизни. Собственно, это и видно по четкому плану жилища. Сегодня табличка хранится в Музее Передней Азии в Берлине. На ней изображен план дома общей площадью около 114 м2 в пересчете на современные меры. На входе расположена просторная прихожая на 15 м2. В центре находится уютный внутренний двор площадь 21 м2. Вокруг него раскиданы четыре комнаты общей площадью 78 м2. Как правило, в шумерских домах были кухня, спальня, ванная, а также помещение для ремесленных занятий или архив с глиняными табличками. Интересно, сколько стоил тогда квадратный метр? Фото: Olaf M. Teßmer.Комментировать
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