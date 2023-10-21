В Уфе двухлетний ребенок выпил раствор щелочи

Grandad

В 1971 году у меня в сельской школе учились в 10 классе два брата: один высокий и сильный, ростом под 190, другой маленький, с писклявым голосом. Оказалось, что один из них тоже в детстве сжег гортань, выпив раствор каустика. Малыша спасли, но питался он через трубку, заменившую ему гортань. Полвека прошло...