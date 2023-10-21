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Царьград

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В Уфе двухлетний ребенок выпил раствор щелочи

В Уфе двухлетний ребенок выпил раствор щелочи

Мальчика удалось спасти.В Уфе двухлетний ребенок выпил раствор щелочи и был экстренно доставлен в больницу с серьезным химическим ожогом пищевода.

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Комментарии
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Grandad
В 1971 году у меня в сельской школе учились в 10 классе два брата: один высокий и сильный, ростом под 190, другой маленький, с писклявым голосом. Оказалось, что один из них тоже в детстве сжег гортань, выпив раствор каустика. Малыша спасли, но питался он через трубку, заменившую ему гортань. Полвека прошло...
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