С 10 по 16 февраля в мире отмечается Неделя осведомленности о заболеваниях сердца. Осведомленность эта нужна, так как сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в России, сильно опережая рак и инфекционные болезни.
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