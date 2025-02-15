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Давидович-Фокина о медперерыве во втором сете матча с Фрицем: «У меня болела спина, я не делал этого специально»

Давидович-Фокина о медперерыве во втором сете матча с Фрицем: «У меня болела спина, я не делал этого специально»

Во втором сете испанец вызвал на корт врача перед подачей Фрица при счете 6:5. В итоге Давидович-Фокина победил на двух тай-брейках и впервые с 2023-го вышел в полуфинал ATP.

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