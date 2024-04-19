Роман Широков: Газпромовские деньги вскружили голову людям из РФС

Роман Широков раскритиковал руководство РФС. Экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита» Роман Широков рассказал, что у него возникли сложности при прохождении аттестации «Леон-Сатурном», где экс-футболист работает тренером.
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