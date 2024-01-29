Сотрудники ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская присоединилось к акции «Студенческий десант»

Студенты двух столичных колледжей побывали в гостях у транспортных полицейских В рамках проведения ежегодной Всероссийской акции профилактической направленности «Студенческий десант», приуроченной ко Дню Российского студенчества, сотрудниками ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская совместно с представителем общественного совета Александром Тарасевич, для студентов Федерального Государственного автономного образовательного учреждения «Московский колледж транспорта» и «Московского колледжа архитектуры и градостроительства» города Москвы была организована встреча.