Веерные отключения в Краснодаре: у кого и в какое время не будет света 19 июля

Веерные отключения в Краснодаре: у кого и в какое время не будет света 19 июляВ Краснодаре ежедневно случаются аварии на электросетях, но, кроме этого, энергетики предупреждают еще и об веерном отлучении света.
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