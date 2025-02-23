Kingdom Come: Deliverance II: Прохождение — Троски (все сюжетные квесты и задания) В 2018 год...

Kingdom Come: Deliverance II: Прохождение — Троски (все сюжетные квесты и задания)В 2018 году мир видеоигр был потрясен выходом Kingdom Come: Deliverance — ролевой игры, которая завоевала сердца миллионов благодаря своей исторической точности и глубокому погружению в атмосферу средневековой Европы.
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