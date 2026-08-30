Враг атакует Белгород: После сильных взрывов поднимаются столбы дыма (ФОТО)

В Белгороде, Шебекинском и Белгородском округах вновь ракетная опасность. После серии сильных взрывов над Белгородом начали подниматься столбы дыма, в городе несколько очагов возгорания.
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