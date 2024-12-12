На Могилевщине после вмешательства КГК существенно улучшилась ситуация с перезалужением пастбищных угодий.

Результаты контроля КГК Могилевской области за проведением работ по перезалужению лугопастбищных угодий в регионе на протяжении нескольких лет свидетельствовали о систематическом невыполнении сельхозпредприятиями соответствующих заданий облисполкома.
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