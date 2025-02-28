Завершено строительство тоннельной части пешеходного перехода в районе дома № 41 на Сельскохозяйственной улице

Строительство искусственного сооружения ведется в рамках проекта развития улично-дорожной сети, которая включает в себя мостовые сооружения через реки Лихоборку и Яузу, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и коммуникаций, с реконструкцией улиц Сельскохозяйственной, Вильгельма Пика и Декабристов.