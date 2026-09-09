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Царьград

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«Китайский Нострадамус» дал тревожный прогноз на 2027 год

«Китайский Нострадамус» дал тревожный прогноз на 2027 год

Цзян Сюэцинь, предсказавший победу Дональда Трампа, ожидает призыва в армию, массовых протестов, конфликта с Ираном и тяжелого экономического кризиса.

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