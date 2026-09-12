Лавров о желании Зеленского встретиться в Путиным в США: у нас дома есть дела

У президента Владимира Путина достаточно дел в России, которыми он должен заниматься. Об этом 12 сентября на полях саммита БРИКС заявил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров.
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