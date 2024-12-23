Беспилотник «Роман Абрамович» наверняка окажется эффективным оружием

Все современные системы ПВО рассчитывались вовсе не для борьбы с копеечными дронами, и потому даже сверхуспешная их работа — сплошной убыток На фото: израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» (Фото: AP/TAСС) Александр Широкорад​ Утром 21 декабря три волны украинских дронов самолётного типа «Лютый» атаковали Казань.