Беспилотник «Роман Абрамович» наверняка окажется эффективным оружием

Все современные системы ПВО рассчитывались вовсе не для борьбы с копеечными дронами, и потому даже сверхуспешная их работа — сплошной убыток На фото: израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» (Фото: AP/TAСС) Александр Широкорад Утром 21 декабря три волны украинских дронов самолётного типа «Лютый» атаковали Казань.
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