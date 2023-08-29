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62,6 процента из 1 600 опрошенных болельщиков «Портленда» не изменили свое мнение о Дэмиане Лилларде. Он запросил обмен в другой клуб

Сайт The Athletic провел опрос 1 600 болельщиков «Портленда», лидер которого Дэмиан Лиллард в межсезонье-2023 сделал запрос на обмен.

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