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Царьград

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Появились кадры, как дрон ВСУ влетает в БМП ВС России и при этом не взрывается

Появились кадры, как дрон ВСУ влетает в БМП ВС России и при этом не взрывается

Минобороны показало видео неудачной атаки украинского дрона на БМПРусское военное ведомство сообщило, что украинский FPV-дрон влетел в универсальный боевой модуль БМП-2М, однако детонации не произошло.

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