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Орловские новости

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На родине гармошки-ливенки расширили мобильную сеть

На родине гармошки-ливенки расширили мобильную сеть

В городе Ливны Орловской области усилили сеть LTE. Запуск нового телеком-оборудования МТС позволил расширить зону покрытия сети в западной части города и увеличить скорость мобильного интернета для работников промышленных предприятий и местных жителей.

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