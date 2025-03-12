На родине гармошки-ливенки расширили мобильную сеть

В городе Ливны Орловской области усилили сеть LTE. Запуск нового телеком-оборудования МТС позволил расширить зону покрытия сети в западной части города и увеличить скорость мобильного интернета для работников промышленных предприятий и местных жителей.
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