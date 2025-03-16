Путин дал последний шанс на жизнь: Время истребления Курской группировки ВСУ уже назначено

Балу -

Украинские солдаты не должны погибнуть под Суджей!... Погибают герои или в результате несчастного случая... А эти мрази должны там сдохнуть!... Как тараканы... Как мрази... Чтобы воздух своим смердением больше не отравляли... И насрать на их родных и близких также. как и их родным и близким было всё это время насрать на россиян, которых эти мрази чубатые насиловали, грабили и убивали...