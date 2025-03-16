Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Путин дал последний шанс на жизнь: Время истребления Курской группировки ВСУ уже назначено

Путин дал последний шанс на жизнь: Время истребления Курской группировки ВСУ уже назначено

Владимир Путин услышал просьбу Дональда Трампа о сохранении жизней боевикам ВСУ, окруженных и добиваемых в Курской области.

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Комментарии
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Балу -
Украинские солдаты не должны погибнуть под Суджей!... Погибают герои или в результате несчастного случая... А эти мрази должны там сдохнуть!... Как тараканы... Как мрази... Чтобы воздух своим смердением больше не отравляли... И насрать на их родных и близких также. как и их родным и близким было всё это время насрать на россиян, которых эти мрази чубатые насиловали, грабили и убивали...
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11 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Бить сегодня ,а не в понедельник,опять за это решение будут гибнуть наши ребята!
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10 час.
Семен Демин
Все запутано.
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6 час.
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