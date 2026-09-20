Медведев отметил сплоченность россиян во время выборов в ГД

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Противник титаническими усилиями пытался испортить ход выборов. Однако его потуги лишь сплотили россиян, подчеркнул председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, подводя итоги трехдневному голосованию на выборах в парламент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым