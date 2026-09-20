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ТАСС

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Медведев отметил сплоченность россиян во время выборов в ГД

Медведев отметил сплоченность россиян во время выборов в ГД

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Противник титаническими усилиями пытался испортить ход выборов. Однако его потуги лишь сплотили россиян, подчеркнул председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, подводя итоги трехдневному голосованию на выборах в парламент.

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