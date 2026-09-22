FPV-перехватчики "Запада" уничтожили ударные дроны RAM-2X ВСУ под Харьковом

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов подразделения беспилотных систем в составе 49-й гвардейской зенитно-ракетной бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили ударные беспилотники RAM-2X ВСУ на харьковском направлении.
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