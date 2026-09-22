НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

FPV-перехватчики "Запада" уничтожили ударные дроны RAM-2X ВСУ под Харьковом

FPV-перехватчики "Запада" уничтожили ударные дроны RAM-2X ВСУ под Харьковом

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов подразделения беспилотных систем в составе 49-й гвардейской зенитно-ракетной бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили ударные беспилотники RAM-2X ВСУ на харьковском направлении.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым