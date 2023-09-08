Суд арестовал подозреваемую в хищении 136 млн рублей у Митволя до 22 октября

Центральный районный суд Красноярска арестовал до 22 октября Елену Магомедселимову, подозреваемую в хищении 136 млн рублей у экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, который находится под следствием по делу о строительстве красноярского метро.
Центральный районный суд Красноярска арестовал до 22 октября Елену Магомедселимову, подозреваемую в хищении 136 млн рублей у экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, который находится под следствием по делу о строительстве красноярского метро.
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