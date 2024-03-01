Сдавшийся в плен украинец рассказал о своем раздвоении личности

РИАМО - 1 мар. Сдавшийся в плен украинский военный Василий Кулачук рассказал РИА Новости о своем диагнозе раздвоения личности, с которым его все равно отправили на фронт По словам 51-летнего уроженца Волынской области, ему дали повестку в ВСУ после обследования здоровья, которое показало проблемы с опорным аппаратом и психикой.