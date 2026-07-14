Политолог Ордуханян назвал клоунадой действия Трампа в Ормузском проливе  

Заявление президента США Дональда Трампа о взятии Ормузского пролива под контроль США и решение взимать сбор в 20% от стоимости грузов, проходящих через него, является политической клоунадой американского лидера.
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