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Газета.ру

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Политолог Ордуханян назвал клоунадой действия Трампа в Ормузском проливе  

Политолог Ордуханян назвал клоунадой действия Трампа в Ормузском проливе  

Заявление президента США Дональда Трампа о взятии Ормузского пролива под контроль США и решение взимать сбор в 20% от стоимости грузов, проходящих через него, является политической клоунадой американского лидера.

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