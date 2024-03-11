Комитет ГД одобрил законопроект об освобождении от наказания контрактников

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект, которым предлагается закрепить в УК и УПК механизмы освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах страны в период проведения военной операции на Украине, передает ТАСС.