Родителей попросили принести в школу туалетную бумагу и мыло

Прокуратура внесла представление директору учебного заведения В одной из школ Петрозаводска родителей попросили принести туалетную бумагу, жидкое мыло, пачку салфеток, бумажные полотенца и бумагу для ксерокса.
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