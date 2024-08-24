Крабовые палочки в кляре жаренные — вкусная еда в домашних условиях

Крабовые палочки в кляре жареные являются очень неплохой закуской на праздничном столе. Продукты: 200 гр крабовых палочек, 2 яйца, полстакана газированной воды, 1/2 стакана муки, 1 плавленный сырок, соль, молотый перец, соус (кетчуп), вафельные пресные трубочки (по количеству палочек), панировочные сухари, растительное масло.
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