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Говорит Европа ⚡

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Можно ли получить срок за репост чужого видео? Адвокат Тарас Никифорчук отвечает

Можно ли получить срок за репост чужого видео? Адвокат Тарас Никифорчук отвечает

За что на самом деле преследуют блогеров и журналистов? Как работает лингвистическая экспертиза в уголовных делах о постах? Можно ли стать обвиняемым за репост чужого контента? И как защитить себя при публичных высказываниях в соцсетях? Адвокат Тарас Никифорчук в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.

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