Можно ли получить срок за репост чужого видео? Адвокат Тарас Никифорчук отвечает

За что на самом деле преследуют блогеров и журналистов? Как работает лингвистическая экспертиза в уголовных делах о постах? Можно ли стать обвиняемым за репост чужого контента? И как защитить себя при публичных высказываниях в соцсетях? Адвокат Тарас Никифорчук в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.