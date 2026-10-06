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Listen: Little Mix's Jade releases 'Into the Deep' for 'Blue Planet III'

Singer and Little Mix member Jade Thirwall released "Into the Deep (Seas Cry)" featuring Hans Zimmer, a song for the BBC docuseries "Blue Planet III.

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