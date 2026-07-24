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В следственном управлении по Республике Татарстан наградили лучших следователей

В следственном управлении по Республике Татарстан наградили лучших следователей

В следственном управлении в преддверии Дню сотрудника органов следствия состоялось торжественное собрание, в ходе которого руководитель управления Валерий Андреевич Липский вручил награды следователям, добившимся высоких показателей в служебной деятельности.

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