Полный текст выступления Си Цзиньпина на 23-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

Пекин, 4 июля /Синьхуа/ -- Ниже следует полный текст выступления председателя КНР Си Цзиньпина на 23-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества: Быть верными исходным целям и объединяться во имя нового развития Выступление на 23-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (4 июля 2023 года) Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин Уважаемый Премьер-Министр Нарендра Моди, Уважаемые коллеги, Выражаю признательность индийской стороне за организацию саммита ШОС в качестве председательствующей страны.