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Аргументы недели

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Москва признана самым недоступным для жилья европейским городом

Москва признана самым недоступным для жилья европейским городом

Москва признана самым недоступным для жилья европейским городом: антилидерство по ценам и ипотеке. Международный сервис Numbeo, анализирующий стоимость жизни в городах мира, опубликовал свежие рейтинги доступности жилья и ипотечной нагрузки среди европейских столиц и крупных городов.

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