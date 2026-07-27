Москва признана самым недоступным для жилья европейским городом: антилидерство по ценам и ипотеке. Международный сервис Numbeo, анализирующий стоимость жизни в городах мира, опубликовал свежие рейтинги доступности жилья и ипотечной нагрузки среди европейских столиц и крупных городов.
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