«Дальше только нищета и забвение»: после провала шоу Волочкова продает последнюю квартиру

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова, известная своей скандальной репутацией, стала объектом всеобщего внимания в преддверии своего 48-го дня рождения.
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