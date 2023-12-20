«Дальше только нищета и забвение»: после провала шоу Волочкова продает последнюю квартиру

Нуууу, тогда по стакану !))).... Да всем пох , кто она, где и с кем спит ))(.....

ЭЭ

Элви Эс

так, а что с остальными 20-ю квартирами - ??!! Если каждую продать хотя бы за 5 миллионов, это целых 100 миллионов рублей!!