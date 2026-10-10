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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матас Бузелис избежал серьезной травмы голеностопа

Форвард « Чикаго » Матас Бузелис развеял опасения по поводу повреждения правой ноги, из-за которого он был вынужден досрочно покинуть площадку в проигранном предсезонном матче против «Мемфиса» (121:124).

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