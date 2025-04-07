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В Киеве, Киевской и еще семи областях Украины объявлена воздушная тревога

В восьми областях Украины, а также в Киеве, в понедельник, 7 апреля, объявили воздушную тревогу. Соответствующая информация была опубликована ранее сегодня на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сообщает РИА Новости.

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